Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.07.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Schmiede BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe.Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen zähle zu den absoluten Stärken der Technischen Analyse. Exemplarisch lasse sich diese Vorgehensweise derzeit am Beispiel der BioNTech-Aktie verdeutlichen. Auf Basis der Haltezone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 130 USD - verstärkt durch das 76,4%-Retracement des Hausseimpulses von März 2020 bis August 2021 (130,90 USD) - habe der Titel im vergangenen Monat ein Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen "Hammers" ausgebildet. Die äquivalente Trendwendeformation liege auch im Wochenbereich vor. Damit sei der Korrekturimpuls der letzten beiden Jahre möglicherweise ausgelaufen. Diesen Schluss würden auch verschiedene Indikatoren nahelegen. Hervorheben möchten die Analysten das positive Schnittmuster seitens des MACD sowie die Relative Stärke nach Levy, die den Schwellenwert von 1 gerade wieder passiert habe. Für einen ganz großen charttechnischen Befreiungsschlag sei allerdings weiterhin ein Spurt über den Kreuzwiderstand aus dem Hoch von Ende März (189,07 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 193,27 USD) vonnöten, der die Bodenbildung seit Beginn des Jahres endgültig abschließen würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:156,70 EUR -0,16% (07.07.2022, 08:55)