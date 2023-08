NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

119,05 USD -3,21% (24.08.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:
A2PSR2

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:
22UA

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:
BNTX

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (25.08.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe.Um den ehemaligen Highflyer sei es zuletzt etwas ruhiger geworden. Nach den spektakulären Kursgewinnen von 2020/21 habe die BioNTech-Aktie seither spürbar mindestens zwei Gänge zurückgeschaltet. Charttechnisch schlage sich diese Entwicklung in einer Korrektur von 460 USD auf in der Spitze unter 100 USD nieder. Doch in den letzten Wochen sende der Titel verschiedene Lebenszeichen. So könnten sich die jüngsten beiden Tiefs bei 100,08 USD bzw. 95,50 USD als Doppelboden erweisen. Gleichzeitig ringe das Papier mit dem Bruch des seit August 2021 bestehenden Abwärtstrends (akt. bei 119,88 USD). Unter dem Strich könnte sich das jüngste Bewegungstief und das damit verbundene Abtauchen unter die Schlüsselunterstützung bei rund 100 USD entsprechend als Fehlausbruch auf der Unterseite erweisen. Eine Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 125,93 USD) würde in diesem Kontext für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Die positiven Divergenzen und die neuen Einstiegssignale seitens der Relativen Stärke und des MACD würden die aktuellen Trendwendeambitionen unterstreichen. Als engmaschiger Stop-Loss biete sich im Ausbruchsfall das Tief vom Juni 2022 bei 117,08 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:110,20 EUR +0,05% (25.08.2023, 08:48)