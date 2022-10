Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

136,05 EUR +0,07% (27.10.2022, 13:03)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

137,09 USD +1,35% (26.10.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Seit dem Abverkauf im vergangenen Winter bewege sich die BioNTech-Aktie in einer breiten Seitwärtsrange. Zuletzt habe das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens einen entscheidenden charttechnischen Erfolg feiern können. Allerdings sei kurzfristig noch Vorsicht geboten. Denn wo Licht sei, sei bekanntlich auch Schatten.Ende November habe bei der BioNTech-Aktie eine Verkaufswelle eingesetzt, die den Kurs um über 60% habe schrumpfen lassen. Seitdem bewege sich der Titel seitwärts in einem Korridor zwischen 122 und 187 USD. Zwar sei der Kurs am Donnerstag der vergangenen Woche unter die untere Begrenzung gerutscht, doch habe die BioNTech-Aktie die Marke rasch unter hohem Handelsvolumen zurückerobert. Damit habe ein starkes Verkaufssignal abgewehrt werden können, das zu einem weiteren Abverkauf bis an die nächste markante Unterstützung bei 92 Euro hätte führen können.Stattdessen habe sich der Kurs wieder gen Norden in Richtung der 140-USD-Marke bewegt, wo auch der GD50 verlaufe. Allerdings gebe es einen Wehrmutstropfen, denn die BioNTech-Aktie habe dort bearish reagiert. So sei das Handelsvolumen deutlich gesunken und die Tageskerzen würden lange Dochte aufweisen. Das zeige, dass den Bullen noch etwas Kraft fehle, den Widerstand zu überwinden. Ein erneuter Test der Unterstützung bei 122 USD sei daher nicht auszuschließen.Kurzfristig könnte es bei der BioNtech-Aktie zu einem erneuten Rücksetzer kommen, doch die Unterstützung bei 122 USD sei sehr stark. Langfristig sei "Der Aktionär" vom Potential der Mainzer überzeugt. Positive Impulse könnten die Geschäftszahlen am 7.November liefern, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTechAktien der BioNTech befinden sich im Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link