ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.10.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Wieder steigende Corona-Infektionen - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland sei zuletzt deutlich gestiegen. Bei der Hälfte der Bundesländer sei die Sieben-Tage-Inzidenz bereits zweistellig. Seit Kurzem gebe es den gegen neue Virusvarianten angepassten Impfstoff von BioNTech/ Pfizer. Damit habe das Duo wieder einmal die Nase vorn, denn Konkurrent Moderna habe noch keine Zulassung für das angepasste Vakzin. Dem Aktienkurs von BioNTech habe dies noch keine Impulse gegeben. Nach unten sei der Titel aber abgesichert. Ende des zweiten Quartals habe BioNTech über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von 16,8 Mrd. Euro verfügt. Das entspreche mehr als zwei Dritteln der Marktkapitalisierung.Im zurückliegenden Quartal habe der Biotechkonzern überraschend einen Verlust verbucht. Hintergrund seien hohe Abschreibungen auf Impfstoffe gewesen, die abgelaufen seien oder deren Ablaufdatum kurz bevor gestanden habe. Auf Jahressicht werde dennoch weiterhin mit einem Gewinn gerechnet. Angesichts der stark rückläufigen Umsätze bei Corona-Impfstoffen seien die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie im operativen Bereich dennoch leicht reduziert worden. Aus den Einnahmen des Corona-Impfstoffs finanziere BioNTech eine Reihe weiterer Forschungsprojekte. Mittel gegen Krebs seien der große Hoffnungsträger. Erste Zulassungen dürften jedoch erst in einigen Jahren erfolgen.Charttechnisch gesehen drohe keine unmittelbare Absturzgefahr. Die Aktie sei nur kurzzeitig unter die untere Begrenzung der seit Monaten währenden Seitwärtsbewegung gesackt. (Ausgabe 39/2023)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: