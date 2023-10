Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

87,48 EUR -2,30% (19.10.2023, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

92,84 USD -1,63% (19.10.2023, 15:58)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe heute einen Fortschritt bei einem seiner Pipeline-Projekte melden können. Wie das Unternehmen bekannt gegeben habe, sei der erste Patient mit chirurgisch entferntem, duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse in einer Phase-2-Studie mit dem mRNA-basierten, individualisierten Neoantigen-spezifischen Immuntherapie (iNeST)-Kandidaten Autogene Cevumeran (auch bekannt als BNT122), behandelt worden.Patienten mit diesem soliden Tumor hätten eine schlechte Prognose. Das würden eine 5-Jahres-Gesamtüberlebensrate von nur acht bis zehn Prozent der Patientenm hohe Rezidivraten und die begrenzten Behandlungsmöglichkeiten zeigen.In der Studie, die von Genentech gesponsert werde, werde die Wirksamkeit und Sicherheit von Autogene Cevumeran (BNT122) in Kombination mit dem Anti-PD-L1-Checkpoint-Inhibitor Atezolizumab und Chemotherapie im Vergleich zum Behandlungsstandard mit Chemotherapie (mFOLFIRINOX) untersucht. Die Studie werde zunächst Patienten an verschiedenen Studienzentren in den Vereinigten Staaten aufnehmen. Weitere Studienzentren in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum sollten folgen. Der primäre Studienendpunkt sei das krankheitsfreie Überleben (disease-free survival, "DFS"). Zu den sekundären Endpunkten würden krankheitsfreie Überlebensraten, das Gesamtüberleben (overall survival, "OS"), Gesamtüberlebensrate, sowie das Sicherheitsprofil gehören, so BioNTech.Die BioNTech-Aktie habe sich zuletzt von ihren Tagestiefs lösen können. Für einen Befreiungsschlag reiche dies aber nicht. In den kommenden Tagen seien aber weitere Pipeline-News zu erwarten. BioNTech präsentiere auf der ESMO-Konferenz in Madrid, die morgen beginne. DER AKTIONÄR werde weiter berichten. Derzeit sei bei der BioNTech-Aktie weiter Geduld gefragt.Anleger bleiben bei der BioNTech-Aktie dabei, sichern ihre Position aber mit einem Stopp bei 80,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link