BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens habe sich in den vergangenen Tagen im Zuge einiger positiver Nachrichten deutlich nach oben arbeiten können. Zuletzt seien die 38- und 90-Tage-Linien nach oben durchbrochen worden. Der nächste wichtige Widerstand warte in Form des April-Hochs bei 170 Euro. Bei gut 180 Euro verlaufe zudem die 200-Tage-Linie.BioNTech dürfte mit dem Corona-Impfstoff in diesem Jahr erneut milliardenschwere Umsätze verbuchen. Die daraus resultierenden Gewinne könne das Unternehmen für die Weiterentwicklung seiner umfangreichen Pipeline (u.a. die onkologischen Projekte) verwenden. Gleichzeitig würden die Gewinne Spielraum für Zukäufe bieten. "Der Aktionär" bleibe für die BioNTech-Aktie optimistisch gestimmt, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.