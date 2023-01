Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie trete derzeit auf der Stelle. Am Dienstag sei der Titel mit einem leichten Minus von rund einem Prozent auf 148,65 Dollar aus dem US-Handel gegangen. In der kommenden Woche stehe aber eine wichtige Konferenz an. Auch BioNTech präsentiere. Möglicherweise könnte es dann wieder neuen Schwung für die Aktie geben.Vom 9. bis 12. Januar 2023 finde die JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco statt. Sie sei die wichtigste finanzbezogene Veranstaltung des Jahres im Gesundheitswesen. Die Konferenz zähle zu den größten und informativsten Veranstaltungen für Investitionen im Gesundheitswesen. Sie bringe weltweit führende Unternehmen der Branche, aber auch aufstrebende, schnell wachsende Firmen und Mitglieder der Investorengemeinschaft zusammen.Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech werde am kommenden Dienstag, 10. Januar, um 18,45 Uhr MEZ auf der Konferenz ein Unternehmensupdate geben. Wie BioNTech mitgeteilt habe, werde ein Live-Webcast der Präsentation auch auf https://biontech.de/ unter "Events & Presentations" im Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Ein Audiomitschnitt der Präsentation solle nach Ende des Live-Webcasts für 30 Tage auf der Webseite verfügbar sein.Bei BioNTech sei derzeit Geduld gefragt. Möglicherweise gebe die JPMorgan Healthcare Conference neue Impulse. Entscheidend für den Kurs dürfte aber der Erfolg der weiteren Pipeline-Projekte. Hier muss man die anstehenden Daten im laufenden Jahr genau im Blick behalten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link