Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech knüpfe am Dienstag an die starke Performance der vergangenen Tage an und lege im US-Handel rund 3,5 Prozent zu. Damit könne sich der Kurs nicht nur immer weiter vom Anfang August markieren Mehrjahrestief absetzen, sondern auch wichtige Chartmarken zurückerobern.Seit die BioNTech-Aktie nach der Zahlenvorlage am 7. August bei 95,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende März 2021 abgerutscht sei, habe sie in nur elf Handelstagen wieder satte 28 Prozent aufgeholt. Nach dem Sprung über den GD50 bei 108,20 Dollar und dem GD100 bei 111,02 Dollar habe sie dabei am Dienstag eine weitere charttechnische Hürde hinter sich gelassen: Den charttechnischen Widerstand im Bereich des Verlaufshochs von Ende Mai bei rund 119 Dollar.Der Kurs habe bereits am Vortag an der Chartmarke angeklopft, als ein neuerlicher Impf-Appell eines US-Beamten aus dem Weißen Haus für ein rund sechsprozentiges Kursplus gesorgt habe. Am heutigen Dienstag sei der Ausbruch nun gelungen. Im Tageshoch sei es bis auf 122,52 Dollar nach oben gegangen.Aus charttechnischer Sicht rücke nun die Horizontale knapp oberhalb von 125 Dollar in den Fokus, die den Kurs im Februar und April mehrfach gestützt habe und nun einen Widerstand darstelle. Bei 129,76 Dollar verlaufe zudem auch die 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch über die langfristige Trendlinie wäre eine Bestätigung der jüngsten Gegenbewegung und ein starkes technisches Kaufsignal.Anleger, die Empfehlung in "Aktionär"-Ausgabe 24/23 gefolgt sind, bleiben dabei, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 22.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte