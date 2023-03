Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.

Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

113,95 EUR -0,52% (28.03.2023, 08:54)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

123,60 USD -3,59% (27.03.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Corona-Imfpstoffherstellers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe am Montag die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. Für 2023 erwarte BioNTech nur noch rund fünf Milliarden Euro Umsatz mit Covid-19-Impfstoffen. Dass die Einnahmen deutlich zurückgehen würden, sei erwartet worden. Anleger hätten dennoch mit etwas mehr gerechnet.Die Aktie habe im US-Handel zeitweise deutlich verloren, zwischenzeitlich habe das Papier aber sogar wieder fast ins Plus drehen können. Am Ende habe ein Minus von 3,6 Prozent auf 123,60 Dollar zu Buche gestanden. Damit habe die Aktie die wichtige Unterstützung in Form des 2022er Tiefs bei 117,08 Dollar verteidigt werden können.Mittlerweile würden sich die Blicke aber ganz klar auf die weitere Pipeline richten. Und hier habe BioNTech durch die hohen Einnahmen der vergangenen Jahre großen finanziellen Spielraum, um diese rasch voranzutreiben."Die Auslieferung unserer an Omikron angepassten bivalenten Impfstoffe war entscheidend für unsere Covid-19-Impfstoffumsätze, die 2022 zu einem Geschäftsjahr mit einem weiteren starken Finanzergebnis gemacht haben", so Jens Holstein, CFO von BioNTech.Es bleibe dabei: Für die Aktie entscheidend würden die nächsten Studiendaten. Hier solle es im laufenden Jahr einige News geben. Könne BioNTech hier überzeugen, dürfte die Aktie wieder klar den Weg nach oben einschlagen. Für Anleger heiße das weiter, dass Geduld gefragt sei. Aus charttechnischer Sicht sollten Anleger aber in jedem Fall die genannte Unterstützung bei 117,08 Dollar im Auge behalten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: