Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech habe am Mittwoch gleich mit zwei News aufwarten können. Zum einen habe es geheißen, man reiche den FDA-Antrag auf Notfallzulassung für eine auf Varianten angepasste Covid-19-Auffrischungsimpfung ein. Zum anderen habe man die Gründung eines mRNA-Exzellenzzentrums bekannt gegeben. Der Aktie habe dies allerdings nicht auf die Sprünge helfen können.BioNTech habe die Gründung eines interdisziplinären mRNA-Exzellenzzentrums für gemeinsame Forschung mit dem Weizmann Institute of Science in Israel bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Absichtserklärung würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen von BioNTech und dem Weizmann-Institut in der Grundlagen- und angewandten Forschung zusammenarbeiten, so die Mainzer. Ziel dieser Zusammenarbeit sei es, verschiedene Krankheiten wie Krebs, Infektionskrankheiten und neurodegenerative Erkrankungen besser zu verstehen. Die gemeinsame Forschung werde in BioNTechs neu eingerichtetem mRNA-Exzellenzzentrum sowie in den Laboren des Weizmann-Instituts durchgeführt.Prof. Ziv Reich, Vizepräsident des Weizmann Institute of Science, habe gesagt: "Das neue Zentrum wird eng mit dem Weizmann Institute of Science zusammenarbeiten und zu einem besseren Verständnis der Auslöser und Mechanismen von Krankheiten in lebenden Zellen beitragen. Wir begrüßen die Möglichkeit einer neuen Zusammenarbeit, die die Forschung am Institut bereichern wird - zum Wohle der Menschheit."Die Aktie von BioNTech habe dies nicht unterstützen können. Am Mittwoch sei die Aktie mit einem Minus von zwei Prozent auf 127,48 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Damit nähere sich das Papier der wichtigen Unterstützung in Form des Junitiefs 2022 bei 117,08 Dollar. Dieses sollte unbedingt verteidigt werden, solle sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben.Derzeit gilt es für Anleger also weiter, Geduld zu bewahren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.