ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe zum Wochenauftakt massiv nachgegeben. Das Papier sei mit einem Minus von 7,5 Prozent auf 98,50 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Damit sei ein neues Verkaufssignal generiert worden. Auslöser sei der Quartalsbericht gewesen. Zum einen sei der Verlust höher ausgefallen als erwartet, zum anderen habe man sich mehr News zur weiteren Pipeline erhofft.Insgesamt werde immer deutlicher, dass Anleger bei BioNTech einen langen Atem benötigen würden. Wichtig seien die Daten zu den weiteren Pipeline-Projekten insbesondere im Onkologie-Bereich. Bis zu einer möglichen Zulassung dürfte es hier aber nach noch Jahre dauern. Es sei denn, BioNTech könne mit seinen Studien bahnbrechende Ergebnisse liefern, die einen signifikanten Fortschritt darstellen würden. Und Zulassungsbehörden grünes Licht für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren geben würden.Auch das Analysehaus Jefferies sehe derzeit keinen unmittelbaren Kurstreiber. Jefferies habe das Kursziel für BioNTech nach den jüngsten Zahlen zum zweiten Quartal von 125 auf 108 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Der Verlust je Aktie sei höher ausgefallen als vom Markt erwartet, so Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe zwar auf lange Sicht Lebenszeichen in der Produktpipeline des Impfstoffherstellers, aber erst einmal dürften die meisten Investoren weiter unter dem mittlerweile deutlich geringeren Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen leiden.Mit dem jüngsten Kurseinbruch habe die Aktie von BioNTech ein neues Verkaufssignal geliefert. Das Papier sei unter das Mai-Tief von 100,08 Dollar und auch unter die psychologisch wichtige Unterstützung in Form der 100-Dollar-Marke gefallen. Für den weiteren Kursverlauf entscheidend seien die zukünftigen Daten. Könnten die nächsten Ergebnisse aber überzeugen, dürfte die Aktie schnell wieder nach oben drehen können. Bis dahin ist aber weiter enorme Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.