Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen und Genmab hätten vor Kurzem eine Erweiterung ihrer globalen, strategischen Kollaboration zur Entwicklung und Vermarktung neuartiger Immuntherapien für die Behandlung von Krebspatienten bekannt gegeben. BioNTech habe eine starke Onkologie-Pipeline. Positive News zu einzelnen Projekten hieraus könnten der Aktie in Zukunft deutlichen Auftrieb verleihen.Im Rahmen dieser Ausweitung würden BioNTech und Genmab gemeinsam an der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger monospezifischer Antikörperkandidaten für verschiedene Krebserkrankungen arbeiten, so BioNTech in einer Mitteilung.Die BioNTech-Aktie befinde sich hingegen weiter auf Konsolidierungskurs. "Der Aktionär" bleibe langfristig weiterhin optimistisch für BioNTech - insbesondere was die weitere Pipeline angeht. Ein wichtiges charttechnisches Signal wäre der Sprung über das März-Hoch bei 189,07 USD, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2022)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: