Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

148,45 EUR -0,10% (02.09.2022, 08:42)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

146,91 USD +1,57% (01.09.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Ein Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA habe den Weg für zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe freigemacht. Das habe die EMA am Donnerstagnachmittag in Amsterdam mitgeteilt. Die EU-Kommission müsse nun noch formal über die Zulassung entscheiden.Wie ein Sprecher der EU-Kommission der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmittag gesagt habe, werde die Brüsseler Behörde die Entscheidung der EMA sehr schnell annehmen.Die EMA-Entscheidung betreffe Anträge von BioNTech /Pfizer und des US-Unternehmens Moderna auf Zulassung von sogenannten bivalenten mRNA-Impfstoffen, die vor dem ursprünglichen Sars-CoV-2 und vor der Omikron-Sublinie BA.1 Schutz bieten sollten. In Deutschland würden diese Viren mittlerweile keine Rolle mehr spielen. Die Hoffnung sei aber, dass dieser Impfstoff auch gegen die aktuell kursierenden Omikron-Sublinien besser wirke.Mit der Entscheidung der EMA und der EU-Kommission sei der Weg frei für die Fortsetzung der Impfkampagne in Deutschland. Bei den Corona-Impfungen plane der Bund für Anfang September den Start mit fortentwickelten Impfstoffen auch für neuere Virusvarianten. Vorbehaltlich der erwarteten EU-weiten Zulassung sollten in den beiden Wochen ab 5. September rund 14 Millionen Dosen von BioNTech/Pfizer und Moderna kommen, die an die Variante BA.1 angepasst seien. Das gehe aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervor.Die Aktie von BioNTech und Moderna würden sich am Donnerstag dementsprechend stark präsentieren. BioNTech habe gut zwei Prozent auf 147,81 Dollar gewonnen, Moderna habe sogar mehr als fünf Prozent zugelegt auf 138,95 Dollar. In den kommenden Wochen würden zudem News zu den auf die Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffe erwartet. Positive Nachrichten hierzu dürften die Aktien weiter beflügeln. Mittelfristig rücke aber immer mehr die weitere Pipeline in den Fokus.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: