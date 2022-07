Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech könne zur Wochenmitte wieder zulegen. Gut zwei Prozent gehe es nach oben. Dabei dürfte das Papier zum einen davon profitieren, dass die WHO die Corona-Pandemie weiter als "Gesundheitsnotlage internationaler Tragweite" einstufe. Zudem dürfte eine positive Analysteneinschätzung beflügeln. Die Experten von SVB Securities hätten BioNTech von "market-perform" auf "outperform" hochgestuft.Die Corona-Pandemie sei nach wie vor eine "Gesundheitsnotlage internationaler Tragweite". Das habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag befunden und sei damit dem unabhängigen Notfallausschuss gefolgt, der die aktuelle Gefahrenlage bei einer Tagung vergangene Woche untersucht habe. Obwohl in vielen Ländern deutlich weniger getestet werde, würden die Infektionszahlen weltweit steigen. Laut der WHO seien seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 mehr als eine halbe Milliarde Infektionen gemeldet worden. Die wahre Zahl dürfte weitaus höher liegen, weil längst nicht alle Fälle erfasst würden.Die WHO habe die Notlage Ende Januar 2020 erklärt. Es sei die höchste Gefahrenstufe für Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit, die die WHO ausrufen könne. Das Europa-Büro der WHO rate dazu, immungeschwächten und anderen gefährdeten Menschen eine zweite Corona-Auffrischimpfung zu verabreichen.Von der Pandemie dürfte BioNTech also noch eine Weile gut profitieren können. Trotz des Sommers würden die Infektionen steigen und Experten würden erst recht für die kältere Jahreszeit mit einer schwierigen Phase rechnen. Erst kürzlich habe die US-Regierung für eine geplante Booster-Kampagne bei Biontech und ihrem US-Partner Pfizer in großem Stil bestellt. Im Zulassung-Prüfverfahren stecke derweil derzeit noch ein auf Omikron angepasster Impfstoff.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.