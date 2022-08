Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

163,30 EUR +0,28% (03.08.2022, 13:20)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

165,77 USD +1,40% (02.08.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Coronavirus mutiere und mutiere. Aber die vorhandenen Impfstoffe seien unverändert: Sie würden auf Sars-CoV-2 abzielen, wie es sich zu Pandemiebeginn ausgebreitet habe. Erste an die Omikron-Variante angepasste Vakzine seien in Entwicklung und könnten im Herbst verfügbar sein. Die USA hätten sich bereits Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer gesichert.In Vorbereitung auf den Herbst habe die US-Regierung beim amerikanischen Hersteller Moderna mehr als 65 Millionen Dosen Omikron-Impfstoff bestellt. Die Kosten würden sich auf 1,74 Milliarden US-Dollar (1,71 Milliarden Euro) belaufen, wie das für die Bestellung zuständige US-Verteidigungsministerium vor kurzem mitgeteilt habe.Die Dosen seien zusätzlich zu den bereits beim Hersteller Pfizer/BioNTech georderten 105 Millionen Dosen eines Omikron-Impfstoffes bestellt worden. Die US-Regierung erwarte erste Lieferungen im frühen Herbst, falls die Impfstoffe bis dahin von der Arzneimittelbehörde FDA zugelassen und von der US-Gesundheitsbehörde CDC empfohlen würden.Den Angaben zufolge sollten in den USA somit insgesamt rund 170 Millionen Dosen Impfstoffe zur Verfügung stehen, die an die Corona-Variante Omikron angepasst seien. Die Bestellungen bei den beiden Unternehmen könnten mit der Zustimmung des US-Kongresses auf bis zu 600 Millionen Dosen aufgestockt werden, habe es aus dem Ministerium geheißen.Die große Frage sei aber, ob Omikron mit bekannten Sublinien wie BA.1, BA.4 und BA.5 dann überhaupt noch den Ton angebe. Bis dahin könnte eine alte Variante zurückkehren oder eine neue aufkommen. Angesichts des Wettrennens zwischen Virus und Impfstoffen sei in der Diskussion, ob das Zulassungsprozedere beschleunigt werden sollte. BioNTech-Chef, Ugur Sahin, sei dafür, wie er kürzlich der "Financial Times" gesagt habe. Er habe von vier Monaten Zeitvorteil durch ein Verfahren ohne zusätzliche klinische Studien gesprochen, also beim Menschen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.