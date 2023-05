Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,76 EUR -1,47% (16.05.2023, 16:33)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,92 USD -1,84% (16.05.2023, 16:22)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Bösartige Tumore in der Bauchspeicheldrüse seien besonders schwer zu behandeln und seien Todesursache für beispielweise Apple-Gründer Steve Jobs und Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gewesen. BioNTech arbeite an einem Impfstoff gegen die Krankheit. Eine vielversprechende Studie gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus.An der Studie hätten insgesamt 16 Personen mit Pankreaskrebs teilgenommen. Ihnen sei der Impfstoff in Kombination mit einer Chemotherapie verabreicht worden. Bei der Hälfte der Patienten habe der Impfstoff eine Immunreaktion ausgelöst und nach 18 Monaten hätten sie keine Anzeichen einer Rückkehr der Krankheit gezeigt.Der Impfstoff müsse aber noch viele Hürden nehmen, bevor er auf den Markt komme. Selbst wenn dies gelinge, könne er vorerst nur einer kleinen Gruppe von betroffenen Patienten helfen. Die Studie liefere jedoch wichtige Erkenntnisse darüber, wie Pankreaskrebs gezielt bekämpft werden könne und zeige das Potenzial des Immunsystems bei der Bekämpfung verschiedener Tumorarten.Mit der Studie gebe BioNTech Hoffnung im Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Charttechnisch sei noch keine Trendwende eingetreten. Die Aktie sei zuletzt unter den "Aktionär"-Stopp bei 100 Euro gerutscht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: