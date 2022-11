Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der starken Entwicklung zuletzt gönne sich BioNTech nun eine Verschnaufpause. Das Papier sei am Donnerstag mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 156,92 Dollar aus dem ansonsten starken US-Handel gegangen. Die positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der EMA habe keine weitere Unterstützung verleihen worden.Möglicherweise werde am heutigen Freitag die Verlängerung des Chefvertrags mit Ugur Sahin um vier Jahre positiv aufgenommen. Dies sei am Freitagmorgen bekannt geworden.Am Donnerstag hätten BioNTech und der US-Partner Pfizer bekannt gegeben, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Marktzulassung für eine Auffrischungsimpfung mit ihrem an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Covid-19-Impfstoff für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren empfohlen habe. Die Europäische Kommission werde die Empfehlung des CHMP prüfen. Eine endgültige Entscheidung werde in Kürze erwartet.Der an Omikron BA.4/BA.5 angepasste bivalente COVID-19-Impfstoff sei derzeit in der Europäischen Union (EU) als Auffrischungsimpfung für Personen ab zwölf Jahren zugelassen.Vor kurzem bekannt gegebene klinische Daten aus der laufenden Phase-2/3-Studie mit einer Auffrischungsimpfung des an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten Impfstoffs der Unternehmen bei Personen ab 18 Jahren hätten 30 Tage nach Verabreichung starke Immunantworten gegen die Subvarianten BA.4 und BA.5 gezeigt. Das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil des bivalenten Impfstoffs sei mit dem des ursprünglichen Covid-19-Impfstoffs vergleichbar, so BioNTech.Langfristig bleibt entscheidend, wie die Daten der weiteren Pipeline-Projekte in den kommenden Monaten ausfallen werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 11.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.