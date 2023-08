Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer und CureVac.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,58 EUR -0,95% (15.08.2023, 12:10)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

107,44 USD +0,49% (14.08.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech habe zum Wochenstart eine Veränderung im Vorstand gemeldet. Mit Wirkung zum 1. September werde der Aufsichtsrat zum Chief Legal Officer (CLO) in den Vorstand berufen. James Ryan werde als Teil des Vorstands weiterhin die rechtlichen Aspekte der Unternehmensstrategie sowie globale Rechtsangelegenheiten des Unternehmens leiten, so BioNTech."Wir freuen uns, James Ryan im Vorstand begrüßen zu dürfen. Seit seinem Eintritt bei BioNTech im Jahr 2018 ist er ein vertrauenswürdiger Berater und eine bewährte Führungskraft. Er zeichnet sich durch seine internationale, umfassende Expertise in entscheidenden Rechts- und Compliance-Bereichen des Gesundheitswesens aus", habe Helmut Jeggle, Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech gesagt. "James Ryan hat eine entscheidende Rolle bei BioNTechs Entwicklung von einem privaten zu einem weltweit integrierten biopharmazeutischen Unternehmen gespielt."Das Aufgabengebiet von Ryan umfasse unter anderem Transaktionen, Corporate Governance, Wertpapiere, geistiges Eigentum (intellectual property, "IP"), Versicherungen und Datenschutz, heiße es von BioNTech." BioNTech befindet sich in einer entscheidenden Entwicklungsphase. Während unsere Pipeline-Kandidaten in fortgeschrittenere klinische Entwicklungsstadien voranschreiten, arbeiten wir bereits an Studien mit Zulassungspotenzial und konzentrieren uns auf den Aufbau kommerzieller Kapazitäten für potenzielle Markteinführungen", so Ryan. "Ich bin davon überzeugt, dass BioNTech die einzigartige Gelegenheit hat, zur Verbesserung der Gesundheit von Menschen weltweit beizutragen, und freue mich darauf, als Mitglied des Vorstands einen Beitrag zur Erfüllung dieser wichtigen Mission zu leisten."Für Anleger bedeutet die derzeitige Phase allerdings, Geduld mitzubringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Könne BioNTech jedoch überzeugen, dürfte das Papier mittelfristig deutlich höher notieren. Eines sei jedoch auch klar, der Bereich Recht werde mit zunehmenden Wachstum auch bei BioNTech immer stärker in den Vordergrund rücken. Es würden derzeit beispielsweise einige Klagen wegen potenzieller Impfschäden laufen. Zudem sei heute ein Prozess wegen möglicher Patentverletzung gestartet. CureVac habe BioNTech vor gut einem Jahr verklagt. (Analyse vom 15.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: