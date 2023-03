NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.03.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Umsätze rückläufig - AktienanalyseBioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) habe 2022 Erlöse von 17,3 Mrd. Euro erzielt, nach knapp 19 Mrd. Euro im Jahr davor, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während 2021 noch mehr als 2,6 Mrd. Covid-Impfstoffdosen ausgeliefert worden seien, seien es in der jüngsten Periode nur noch rund zwei Mrd. Stück gewesen. Unter dem Strich habe BioNTech einen Gewinn von 9,4 Mrd. Euro und damit ebenfalls etwas weniger als 2021 mit 10,3 Mrd. Euro verbucht. Während die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr die Erwartungen des Marktes geschlagen hätten, habe der Ausblick enttäuscht. Für 2023 erwarte das Unternehmen nur noch rund fünf Mrd. Euro Impfstoffumsatz. Das wäre ein deutliches Minus von mehr als zwei Dritteln. Gleichzeitig beziffere BioNTech die voraussichtlichen Ausgaben auf bis zu knapp vier Mrd. Euro, so dass unter dem Strich deutlich weniger Gewinn übrigbleiben würde.Angesichts zurückgehender Erlöse mit dem Corona-Vakzin solle nun auch die Entwicklung von Therapien etwa gegen Krebs weiter vorangetrieben werden. Insgesamt plane das Unternehmen 2023 Investitionen in Forschung und Entwicklung in Höhe von 2,4 Mrd. bis 2,6 Mrd. Euro. Neben Corona-Impfstoffen setze BioNTech unter anderem auf die Erforschung von Ansätzen in der Immuntherapie auf Basis des Botenmoleküls mRNA bei der Bekämpfung von Infektions- und Autoimmunkrankheiten sowie Krebs. Für künftige Onkologie-Produkte möchten die Mainzer eine Vertriebsorganisation in den USA, der EU und anderen Regionen aufbauen. Bis zählbare Erfolge vorzuwiesen seien, dürften noch Jahre vergehen. So lange sichern der hohe Cashbestand und ein geplantes Aktienrückkaufprogramm den Kurs nach unten ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2023)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:113,60 EUR +0,13% (30.03.2023, 08:38)