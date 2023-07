Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen dränge mit der Übernahme von InstaDeep auf dem Gebiet KI-basierter Arzneimittelforschung, -design und -entwicklung vor. Bereits im Januar habe BioNTech die Transaktion angekündigt, die nun final unter Dach und Fach habe gebracht werden können. Ohnehin würden die beiden Gesellschaften schon länger zusammenarbeiten.2019 hätten BioNTech und InstaDeep bereits eine Zusammenarbeit initiiert. Im Januar 2022 sei eine Kapitalbeteiligung der Mainzer am KI-Spezialisten gefolgt, bevor etwa ein Jahr später die Übernahmepläne offengelegt worden seien. Die Transaktion umfasse eine Zahlung von insgesamt rund 500 Millionen Euro in bar, BioNTech-Aktien sowie erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen, um die verbleibenden Anteile an InstaDeep zu erwerben, mit Ausnahme der Unternehmensanteile, die BioNTech bereits halte, so die Mainzer zu den Transaktionsdetails.Die Übernahme sei Teil von BioNTechs Strategie mit dem Ziel, weltweit führende Kapazitäten in der KI-gesteuerten Arzneimittelforschung und der Entwicklung von innovativen Immuntherapien und Impfstoffen aufzubauen, um Krankheiten mit hohem medizinischen Bedarf zu adressieren, heiße es weiter.BioNTech habe Gewinne in Milliardenhöhe durch die Entwicklung von Corona-Impfstoffen eingefahren. Dennoch verfolge das Unternehmen eine ausgewogene M&A-Strategie, die mit eher kleineren Übernahmen einhergehe. Vielmehr stecke BioNTech das Geld in die eigene Entwicklungspipeline. Hier musste die Gesellschaft allerdings im Bereich der Onkologie vor Kurzem einen Dämpfer hinnehmen - das Programm mit BNT131 in Zusammenarbeit mit Sanofi sei eingestellt worden.Investierte Anleger sollten weiter die notwendige Geduld mitbringen, so Michel Doepke. Gerade die Onkologie-Pipeline habe mittel- bis langfristig trotz des jüngsten Rückschlags nach Ansicht des "Aktionär" viel Potenzial. Würden sich hier erste, nennenswerte Erfolge einstellen, dürfte die Aktie wieder deutlich höher notieren. (Analyse vom 31.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: