Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Die US-Regierung habe im großen Stil weiteren Corona-Impfstoff von der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech und seinem Pharma-Partner Pfizer für eine geplante Booster-Kampagne im Herbst bestellt. Konkret gehe es um mindestens 105 Millionen Dosen und ein Vertragsvolumen von über 3,2 Milliarden Dollar, so die Unternehmen.Die Lieferungen sollten im Spätsommer beginnen und Impfstoffe sowohl für Erwachsene als auch für Kinder enthalten. Laut Pfizer-Chef Albert Bourla gehe es dabei auch um Mittel, die speziell gegen neuartigere Virusvarianten wie Omikron schützen könnten. Der Deal umfasse eine Kaufoption für weitere bis zu 195 Millionen Dosen, wodurch der Gesamtumfang auf 300 Millionen Dosen ansteigen könnte.Es sei davon auszugehen, dass BioNTech in den kommenden Wochen und Monaten weitere Verträge abschließen könne. Denn die USA dürften nicht das einzige Land sein, welches sich auf eine potenzielle Impfkampagne vorbereite.BioNTech dürfte mit dem Corona-Impfstoff in diesem Jahr erneut milliardenschwere Umsätze verbuchen. Die daraus resultierenden Gewinne könne das Unternehmen für die Weiterentwicklung seiner umfangreichen Pipeline (unter anderem die onkologischen Projekte) verwenden. Gleichzeitig böten die Gewinne Spielraum für Zukäufe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: