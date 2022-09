Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei zum Wochenstart kräftig unter Druck geraten. Knapp neun Prozent sei es im US-Handel nach unten auf 133,22 Dollar gegangen. Belastet habe insbesondere die Aussage des US-Präsidenten Joe Biden, dass "die Pandemie vorbei sei". Dies habe er in einem am Sonntagabend ausgestrahlten TV-Interview erklärt.Derweil würden in Deutschland weitere Maßnahmen vorbereitet - und auch neue Impfempfehlungen. So solle zu Corona-Impfungen mit den fortentwickelten neuen Präparaten gegen aktuelle Virusvarianten bald eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) kommen. Damit könne "in Kürze gerechnet werden", habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Montag bei Twitter erklärt. Das Ministerium erwarte die neue Empfehlung "noch diese Woche", wie eine Sprecherin in Berlin mitgeteilt habe. Das Votum des unabhängigen Gremiums gelte vielen Ärztinnen und Ärzten als Orientierung. Generell zugelassen seien die neuen Impfstoffe bereits, die an die Omikron-Varianten BA.1 sowie BA.4/BA.5 angepasst seien.Mehrere Fachleute, die der Stiko nicht angehören würden, hätten zuletzt gesagt, dass eine Auffrischungsimpfung mit den neuen Präparaten etwa für die Gruppen infrage kommen dürfte, denen die Stiko auch jetzt schon eine zweite Booster-Impfung empfehle. Das seien zum Beispiel Menschen ab 60 Jahre und Gruppen mit Risikofaktoren.Lauterbach habe erläutert, dass "ab Mitte der Woche" auch der an die Variante BA.5 angepasste Impfstoff in den Praxen sein solle. Erste Dosen des Präparats von BioNTech sollten voraussichtlich bis Dienstag an den Pharma-Großhandel ausgeliefert werden, wie aus früheren Ministeriumsangaben hervorgehe. Bis 3. Oktober solle Deutschland rund 19 Millionen Dosen des Präparats erhalten. Die Europäische Kommission habe den Impfstoff vor einer Woche zugelassen. Neue Impfstoffe, die an BA.1 angepasst seien, hätten bereits zuvor eine Zulassung erhalten.Die Corona-Impfstoffe würden bei BioNTech für ein starkes finanzielles Fundament sorgen, um die weitere Pipeline voranzutreiben. Für die weitere Entwicklung der Aktie seien hier positive News von entscheidender Bedeutung.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.