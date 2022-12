Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angepasste Corona-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna , die bisher nur als Auffrischimpfungen eingesetzt würden, könnten auch als Erstimpfung gegen das Virus verwendet werden. Diese Entscheidung habe die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Dienstag in Amsterdam mitgeteilt.Es gehe um sogenannte bivalente Impfstoffe, die sowohl vor dem ursprünglichen Sars-CoV-2 als auch vor den Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 schützen sollten. Diese angepassten mRNA-Impfstoffe hätten bisher nur als Auffrischimpfung verwendet werden dürfen.Die EMA habe nun nach der Auswertung von Daten festgestellt, dass der Impfstoff auch bei Menschen wirke, die noch keine Corona-Impfung erhalten hätten und noch keine Infektion mit dem Virus durchgemacht hätten. Die Impfstoffe seien genauso sicher wie die ursprünglichen Corona-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna, so die Aufsichtsbehörde. Die EU-Länder könnten nun selbst entscheiden, ob sie die modifizierten Impfstoffe als Basisimpfung verwenden möchten.Derweil gehe der Streit unter den Impfstoffherstellern weiter. Der US-Pharmakonzern Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech hätten vergangenen Montag im Streit um konkurrierende Corona-Impfstoffe bei einem Bostoner Bundesgericht Klage gegen das amerikanische Unternehmen Moderna eingereicht, heiße es bei der Nachrichtenagentur Reuters. Pfizer und BioNTech hätten die Abweisung einer Klage von Moderna beantragt sowie die Feststellung, dass die Patente von Moderna ungültig seien und nicht verletzt worden seien. Das gehe aus Gerichtsdokumenten hervor. Moderna habe BioNTech und Pfizer erstmals im August verklagt und den Unternehmen vorgeworfen, seine Technologie-Patente verletzt zu haben, die Moderna eigenen Angaben zufolge bereits vor der Pandemie entwickelt habe. Bei den Corona-Impfstoffen würden sowohl Moderna als auch BioNTech und Pfizer die neuartige mRNA-Technologie nutzen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.