111,88 USD +0,20% (08.01.2024, 22:00)



Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (09.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff-Entwickler BioNTech habe im Rahmen der diesjährigen JP Morgan Healthcare-Konferenz in San Francisco seine strategischen Prioritäten für das noch junge Kalenderjahr 2024 vorgestellt. "Der Aktionär" blicke auf die wichtigsten Zahlen und Infos, die die Mainzer dem Kapitalmarkt am Dienstag an die Hand gegeben hätten.So habe die Gesellschaft per Ende 2023 an Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und Wertpapieranlagen von rund 17,5 Milliarden Euro verfügt. Damit könne BioNTech die Entwicklung zahlreicher Programme vorantreiben, ohne den Kapitalmarkt anzapfen zu müssen. Für 2024 rechne BioNTech mit einem Umsatz von rund 3 Milliarden Euro, hauptsächlich bestehend aus dem Covid-19-Impfstoff-Geschäft.Bis Ende 2024 würden die Mainzer mit zehn oder mehr laufenden potenziell zulassungsrelevanten Studien rechnen. Einen wichtigen Teil davon dürfte der Onkologie-Bereich abdecken. "Dieses Jahr wird für BioNTech ein Jahr der Umsetzung sein, allem voran wegen der Pipeline, die wir kontinuierlich ausbauen und weiterentwickeln, um ab 2026 unsere ersten Onkologieprodukte auf den Markt bringen zu können", so Firmenlenker, Ugur Sahin.Um sich für den Launch von potenziellen Krebsmedikamenten zu wappnen, wolle BioNTech den Aufbau kommerzieller Kapazitäten bis Ende 2025 abschließen. "Wir machen wichtige Fortschritte beim Aufbau eines globalen Immuntherapie-Unternehmens", sei Sahin überzeugt. Aktuell würden mehrere Spätphasenstudien in verschiedene Krebsindikationen laufen, so der CEO.Anleger sollten bei der Biotech-Aktie weiter Geduld mitbringen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu BioNTech. Zuletzt habe das Papier wieder positive Chartsignale gesendet. (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link