BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen habe eine neue strategische Kollaboration mit DualityBio melden können. BioNTech habe mit DualityBio exklusive Lizenz- und Kollaborationsvereinbarungen zur Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von zwei ADC-Produktkandidaten (ADC stehe für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate bzw. Antibody-Drug Conjugates) geschlossen; diese Vereinbarungen würden weltweit mit Ausnahme von Festland-China sowie der Sonderverwaltungsregionen Hong Kong und Macau gelten. DualityBio sei hier auf die Erforschung und Entwicklung von ADCs zur Behandlung von Krebs- und Autoimmunkrankheiten spezialisiert.Durch die Kollaboration ergänze BioNTech das eigene Onkologie-Portfolio um ADCs als eine neue Wirkstoffklasse. Dies solle zur Verwirklichung von BioNTechs Mission beitragen, hochwirksame Therapien für Krebspatienten in jedem Krankheitsstadium zu entwickeln.Durch die jüngste Kurserholung könne sich die Aktie von BioNTech wieder etwas von der Unterstützung bei 117,08 USD (das Jahrestief 2022) nach oben absetzen. Die neue Kollaboration passe gut in die Ausrichtung der Mainzer. Insbesondere von den Onkologie-Projekten erhoffe man sich für die Zukunft einiges. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link