(28.08.2023, 15:50)



120,58 USD +2,53% (28.08.2023, 15:36)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Wieder höhere Corona-Zahlen hätten für ein Lebenszeichen bei den Impfstoff-Entwicklern um BioNTech, Moderna & Co gesorgt. Die Hoffnung auf damit wieder steigende Zahlen von Auffrischimpfungen und höhere Einnahmen als bislang veranschlagt, beflügle. Der endgültige Befreiungsschlag stehe allerdings noch aus.Die Kliniken würden zum Ende des Sommers eine steigende Zahl von Corona-Infektionen registrieren, allerdings auf niedrigem Niveau. "Es gibt wieder höhere Infektionszahlen, es gibt auch wieder mehr Covid-positiv getestete Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen", habe der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, der "Rheinischen Post" (Montag) gesagt."Wir haben keine absolute Immunität gegen Covid, von daher wird es immer wieder Infektionsausbrüche geben", habe Gaß erläutert. Von einer neuen Corona-Welle wolle der Mediziner aber nicht sprechen. Das sei alles noch auf einem so geringen Niveau, "dass wir nicht von einer Welle reden sollten". Für den Herbst und Winter rechne Gaß wie in den vergangenen Jahren aber noch mit weiteren Nachholeffekten von anderen Atemwegserkrankungen. Er habe daher an die Menschen appelliert, sich gegen Grippe impfen zu lassen, um mögliche Belastungen für die Krankenhäuser abzuwenden. Besonders Mitarbeiter im Gesundheitswesen sowie Risikopatienten und ihre Angehörigen sollten ihren Impfstatus bei Corona und Influenza auf dem aktuellen Stand halten, habe Gaß geraten.Das Robert Koch-Institut habe in der vergangenen Woche berichtet, dass die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Nachweise seit etwa sechs Wochen wieder steige. In der Woche zuvor seien es knapp 4.000 Fälle bundesweit gewesen.Eine steigende Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff wäre für BioNTech sicher gut, langfristig sei aber der Erfolg der weiteren Pipeline-Projekte entscheidend. Vor allem News zur Onkologie-Pipeline würden dringend erwartet. Aus charttechnischer Sicht wäre wichtig, dass die Hürde bei 120 Dollar schnell zurückerobert werden könne. Ein klares Kaufsignal würder der Sprung über die 120-Tage-Linie bringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)