94,50 EUR +5,80% (14.12.2023, 22:26)



103,95 USD +6,97% (14.12.2023, 22:00)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (14.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nachdem die Aktie von Moderna im laufenden Jahr bislang alles andere als gut gelaufen sei, scheine zum Jahresschluss noch einmal in Schwung zu kommen. Am heutigen Donnerstag gewinne das Papier mehr als 6% auf 83,86 USD. Die Aktie profitiere von positiven Studiendaten. Die Aktie des Mainzer Konkurrenten könne sogar noch deutlicher zulegen. Sie gewinne aktuell gut 7%.Ein mRNA-Wirkstoff von Moderna in Kombination mit einem Krebsmittel des Pharmariesen Merck & Co habe vielversprechende Ergebnisse zur Behandlung von Patienten mit Hochrisiko-Melanom (Hautkrebs) geliefert. Die Analysten der kanadischen Bank RBC und der Schweizer Großbank UBS würden sich zuversichtlich geben. Beide bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Moderna. RBC-Analyst Luca Issi zeige sich gespannt auf weitere Einzelheiten zur Studie. Die Ergebnisse könnten für Patienten von entscheidender Bedeutung werden, wenn sie sich in größeren Studien wiederholen würden, so Issi.Von den guten Daten könne auch die BioNTech-Aktie profitieren. Die Mainzer würden ebenfalls über eine prall gefüllte Pipeline insbesondere im Onkologie-Bereich verfügen. Die BioNTech-Aktie habe sich zuletzt bereits stabilisieren können. Die Onkologie-Projekte von Moderna und BioNTech seien hochinteressant. Hier werde es spannend, wie die nächsten Studienergebnisse ausfallen würden. Aus Chance-Risiko-Geschichtspunkten favorisiere "Der Aktionär" weiterhin die Aktie von BioNTech. Auch die Bewertung spreche derzeit für das Mainzer Biotech-Unternehmen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, sich aber mit einem Stopp bei 80 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link