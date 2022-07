NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

157,50 USD +5,63% (01.07.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Behörden hätten für mehr als 3 Mrd. USD letztendlich den Impfstoff geordert. Die BioNTech-Aktie sei angesprungen. Seit Jahresbeginn hänge sie aber in einer Seitwärtsbewegung. Nach unten scheine sie gut abgesichert zu sein. Nach oben stoße sie jedoch an eine Begrenzung. Damit man hier ein Kaufsignal bekomme, müsste das Papier zumindest in die Kurslücke reinlaufen und die ganzen Hochs überspringen. Das wäre der Fall bei 196 USD. Es ist bei der BioNTech-Aktie noch nicht die Zeit, wenn man sagen könnte, es ist auf die Tube zu drücken, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.07.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:152,45 EUR +1,03% (04.07.2022, 13:29)