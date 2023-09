Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Aktie von BioNTech im August wieder neuen Schwung habe erlangen können, sei dieser zuletzt wieder abgeebbt. Die Spekulation auf eine höhere Corona-Impfbereitschaft in der laufenden Herbst-/Wintersaison scheine zumindest derzeit nicht aufzugehen. Wie die Bild in einer jüngsten Umfrage ermittelt habe, hätten gerade einmal acht Prozent vor, sich ein weiteres Mal gegen Corona impfen zu lassen.Rund zehn Prozent hätten aber gestimmt, dass sie erst einmal würden abwarten wollen, die restlichen gut 80 Prozent würden sich nicht impfen lassen wollen.Seit gestern sei das an aktuelle Virusvarianten angepasste Präparat von BioNTech in Praxen zu bekommen. Für diese Impfsaison würden insgesamt 14 Millionen Dosen davon erwartet. Es handle sich um einen an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepassten Impfstoff, der besser gegen kursierende Varianten schützen solle.Für den neu angepassten Corona-Impfstoff halte die Ständige Impfkommission (Stiko) an ihren bisherigen Impfempfehlungen fest. Bestimmte Risikogruppen sollten sich nach wie vor durch eine Auffrischungsimpfung schützen, habe das Expertengremium am Montag mitgeteilt. Dazu würden etwa Menschen ab 60, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ab einem Alter von sechs Monaten, Pflege- und Gesundheitspersonal sowie Angehörige von Risikopatienten zählen. "Zu Beginn der Impfsaison sollten sehr alte Menschen sowie weitere Personen mit einem relevanten Risiko für schwere Erkrankung bei Infektion vorzugsweise geimpft werden", habe es geheißen.Für gesunde Erwachsene gelte weiterhin: Wer zweimal gegen Sars-CoV-2 geimpft sowie geboostert oder infiziert worden sei, habe aus Stiko-Sicht eine Basisimmunität aufgebaut und müsse erst einmal keinen weiteren Booster einplanen. Auch bei gesunden Minderjährigen bleibe die Ansage gleich - eine routinemäßige Corona-Impfung werde nicht empfohlen.Vorerst heißt das für Anleger von BioNTech als weiter: Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht habe sich das kurzfristige Bild zuletzt wieder eingetrübt. Die Aktie sei unter die 38-Tage-Linie zurückgefallen. Ein klares positives Signal würde erst der Sprung über die 200-Tage-Linie bringen, die derzeit bei rund 126 Dollar verlaufe. (Analyse vom 19.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link