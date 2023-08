Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der zuletzt starken Vorstellung habe die Aktie von BioNTech am Donnerstag wieder Federn lassen müssen. Knapp unterhalb der wichtigen 200-Tage-Linie sei das Papier wieder nach unten gedreht. Ein insgesamt schwacher Tech-Sektor sowie Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Anstieg hätten der Aktie zugesetzt.Jetzt gelte es, den Unterstützungsbereich von 120 Dollar zu verteidigen. Ein deutlicher Rutsch darunter würde die zuletzt aufgebaute charttechnische Stärke wieder zunichtemachen.Fundamental gehe der Blick bei BioNTech kurzfristig in Richtung Corona und angepasster Impfstoff. Wie der US-Partner Pfizer zuletzt gemeldet habe, solle dieser im Tierversuch auch bei der neuen Variante Eris gut wirken. Gleichzeitig würden derzeit die Coronazahlen wieder ansteigen. In der Woche bis zum 20. August seien knapp 4.000 Nachweise bundesweit gemeldet worden, wie aus dem Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) von Mittwochabend hervorgehe. Das sei ein mehr als doppelt so hohes Niveau wie rund einen Monat zuvor. Damit steige die Hoffnung, dass Booster-Geschäft mit Corona-Impfstoffen im Herbst besser laufen könnten als gedacht.Im Vergleich zum US-Konkurrenten Moderna habe BioNTech zudem einen entscheidenden Vorteil. Das Unternehmen mache, wenn auch deutlich weniger als zu Coronazeiten, nach wie vor auf Jahressicht Gewinn. In Zeiten steigender Zinsen sei dies gerade bei Biotech-Unternehmen sicher kein Nachteil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.