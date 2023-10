(Mit Material von dpa-AFX)



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe der einige Jahre für das Mainzer Unternehmen arbeitenden Forscherin Katalin Karikó sowie dem US-Amerikaner Drew Weissman zum Medizin-Nobelpreis gratuliert. Ihre Arbeit sei wegbereitend gewesen und habe eine der wichtigen Innovationen für den mRNA-basierten Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer gebracht, so die Mainzer."Wir schätzen Kati und Drew für ihre Leidenschaft, ihre Beharrlichkeit und ihr Engagement", habe es aus der Firmenzentrale von BioNTech geheißen. Karikó sei noch immer als Beraterin für BioNTech aktiv. Sie sei dort von 2013 bis 2022 Senior Vice President für RNA-Protein-Ersatztherapien gewesen.Dieser Nobelpreis solle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt daran erinnern, ihre Forschungsarbeit fortzusetzen und das volle Potenzial neuer Wirkstoffklassen auszuschöpfen, habe es vom Unternehmen geheißen.Karikó und Weissman würden den Nobelpreis für ihre grundlegenden Arbeiten erhalten, die unter anderem mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 ermöglicht hätten, wie das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mitgeteilt habe. "Durch ihre bahnbrechenden Resultate, die unser Verständnis davon, wie mRNA mit dem menschlichen Immunsystem interagiert, grundlegend verändert haben, trugen die Preisträger zu dem beispiellosen Tempo der Impfstoffentwicklung während einer der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit in moderner Zeit bei", habe es vom Nobelkomitee geheißen.Indes habe die BioNTech-Aktie in den vergangenen beiden Handelstagen wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Während der Nasdaq Biotechnology Index am Montag 1,4 Prozent verloren habe, habe das Papier der Mainzer Biotech-Schmiede an der Nasdaq um 3,8 Prozent zugelegt.Der Nobelpreis für Karikó und Weissman sei eine Art Ritterschlag für die mRNA-Technologie. BioNTech bleibe derzeit klar der Favorit des AKTIONÄR im mRNA-Sektor. Hier sei allerdings weiterhin viel Geduld gefragt.Angesichts der jüngsten positiven Chartimpulse können auch Neueinsteiger wieder zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 80 Euro sichere vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 03.10.2023)