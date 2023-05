Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

93,14 EUR -2,49% (10.05.2023, 13:07)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

104,68 USD -3,12% (09.05.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die jüngsten Quartalszahlen hätten bei der Aktie von BioNTech nur kurzzeitig für Unterstützung sorgen können. Am Dienstag habe das Papier im US-Handel erneut deutlich unter Druck gestanden. Am Ende sei die Aktie von BioNTech mit einem Minus von gut drei Prozent auf 104,68 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Einige Analysten hätten nach dem Quartalsbericht ihre Kursziele gesenkt.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für BioNTech von 260 auf 200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Für das Corona-Vakzin des Biotech-Unternehmens sei es im ersten Quartal der niedrigste Umsatz seit zwei Jahren gewesen, so Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit 1,3 Milliarden Euro sei der Rückgang aber nicht so deutlich gewesen wie befürchtet. Die Pipeline im Bereich der Onkologie sei derzeit noch nicht weit genug, um Anleger zu überzeugen. Sie erwarte in diesem Jahr aber eine positive Wendung mit der mRNA-basierten Krebsimpfstoff-Studie BNT122.Auch das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel gesenkt: von 145 auf 125 US-Dollar. Auf lange Sicht blieben Fragen, habe es von Jefferies geheißen. Und auch Morgan Stanley habe das Ziel gekappt: von 150 auf 124 Dollar.Das Kursziel von 140,00 Dollar bestätigt habe hingegen die US-Investmentbank Goldman Sachs. Das erste Quartal habe dank überraschend hoher Umsätze mit Covid-Impfstoffen die Erwartungen getoppt, habe Analyst Chris Shibutani in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Das Geschäft werde im zweiten Halbjahr aber noch Fahrt aufnehmen.Entscheidend für die Entwicklung der Aktie werde die weitere Entwicklung der Pipeline sein. Könne BioNTech hier punkten, dürfte die Aktie wieder deutlich zulegen können. Insbesondere im Onkologie-Bereich bestehe enormes Potenzial. Im laufenden Jahr seien noch einige wichtige News zu erwarten. Kurzfristig sei das Papier allerdings charttechnisch angeschlagen. Das Papier nehme Kurs auf die insbesondere psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: