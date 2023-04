Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von BioNTech befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

101,25 EUR -0,05% (28.04.2023, 16:09)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

110,71 USD -0,90% (28.04.2023, 15:54)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es bleibe dabei: Mit der Aktie von BioNTech sei derzeit kein Blumentopf zu gewinnen. Am Freitag verliere der Titel im vorbörslichen Handel ein Prozent auf 110,50 Dollar - seit Jahresanfang belaufe sich das Minus auf 25 Prozent. Am 8. Mai lege der Biotechkonzern seine Quartalszahlen vor. Würden sie Entspannung bringen?Nach dem Ende der Corona-Sonderkonjunktur würden die von Bloomberg befragten Analysten im ersten Quartal bei BioNTech einen Umsatzeinbruch um 80 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro erwarten. Das EBITDA sähen sie bei 570 Millionen Euro nach 5 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.Beim bereinigten Nettoertrag würden die Experten 240 Millionen Euro erwarten. 2022 habe BioNTech unterm Strich noch 3,7 Milliarden Euro verdient.Von größerer Bedeutung als die Quartalszahlen werde der Ausblick sein. Das Geschäft mit dem Coronaimpfstoff werde sich wahrscheinlich weiter abkühlen, nachdem - unter anderem in Deutschland - die Impfung in erster Linie nur noch Risikogruppen empfohlen werde.BioNTech müsse dringend positive News liefern - andernfalls könnte es schnell abwärts gehen bis auf 100 und dann bis auf 90 Dollar. Stoppkurs des "Aktionär": 100 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 28.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.