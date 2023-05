Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Impfstoffhersteller BioNTech veröffentliche am heutigen Montag gegen Mittag seine Zahlen zum ersten Quartal. Das Unternehmen sehe 2023 als eine Art Übergangsjahr. So hätten es die Mainzer bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für 2022 Ende März beschrieben. US-Konkurrent Moderna und US-Partner Pfizer hätten bereits in der vergangenen Woche ihre Zahlen vorgelegt.Nach einem weiteren Milliardengewinn dank des Corona-Vakzins im vergangenen Jahr würden die Erlöse von BioNTech damit mittlerweile eher nach unten zeigen. Auf die Verträge mit Regierungen der vergangenen Jahre dürften nun vor allem kommerzielle Bestellungen folgen.Im Fokus stehe bei BioNTech die Entwicklung neuer Produkte, unter anderem von Therapien gegen Krebs. Für Onkologie-Produkte möchte BioNTech in diesem und im kommenden Jahr Vertriebsstrukturen aufbauen. Wie das Geschäftsjahr 2023 angelaufen sei, würden die Eckdaten zum ersten Quartal zeigen, die das Unternehmen von Mitbegründer Ugur Sahin an diesem Montag präsentieren wolle.BioNTech werde außerdem am heutigen Montag um 14:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz samt Webcast mit Investment-Analysten anbieten, um die Quartalsergebnisse sowie ein Unternehmensupdate für das erste Quartal 2023 zu präsentieren und lade Investoren sowie die allgemeine Öffentlichkeit ein, daran teilzunehmen. Interessenten könnten über die Webseite teilnehmen.Die von Bloomberg befragten Analysten würden einen Umsatzeinbruch um 80 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro erwarten. Das EBITDA würden sie bei 570 Millionen Euro sehen, nach fünf Milliarden Euro ein Jahr zuvor."Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über die Zahlen von BioNTech berichten. Eine positive Überraschung könnte der stark angeschlagenen Aktie wieder Leben einhauchen. Zuletzt sei das Papier unter die wichtige Unterstützung bei 117,08 Dollar und auch unter den Stopp des "Aktionär" gefallen. Langfristig bleibe das Papier aber ohnehin interessant. Die Pipelineprojekte rund um die mRNA-Technologie seien enorm vielversprechend.Anleger setzten die Aktie auf ihre Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link