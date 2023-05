Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

102,75 EUR +4,51% (08.05.2023, 13:27)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

108,43 USD +0,73% (05.05.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Impfstoffhersteller BioNTech habe die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung gegeben. Der Bericht sei am Markt positiv aufgenommen worden, die zuletzt stark gebeutelte Aktie habe deutlich zulegen können. Auf Tradegate habe das Plus kurz nach Bekanntgabe der Zahlen gut vier Prozent auf 102,35 Euro betragen.BioNTech bereite für den Herbst einen weiterentwickelten Covid-19-Impfstoff vor. Es seien die Vorbereitungen gelaufen, um bei Bedarf einen variantenangepassten Impfstoff bereitzustellen, habe Vorstandschef Ugur Sahin am Montag in Mainz angekündigt. Der Wirkstoff der nächsten Generation solle zudem vor einer schweren Covid-19-Erkrankung schützen.Der BioNTech-Mitgründer rechne künftig mit einer saisonalen Nachfrage nach Covid-19-Impfstoff. Die erwarteten Umsätze würden sich dadurch deutlich in die zweite Jahreshälfte verschieben. In den ersten drei Monaten des Jahres habe BioNTech wegen dieser Entwicklung einen deutlichen Rückgang der Erlöse und des Gewinns verbucht.Der Umsatz habe nach Unternehmensangaben im ersten Quartal bei 1,27 Milliarden Euro gelegen, nach 6,37 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn sei von 3,69 Milliarden auf 502 Millionen Euro zurückgegangen. Die finanzielle Entwicklung im ersten Quartal liege in den Erwartungen des Managements, so Finanzvorstand Jens Holstein.Der Impfstoffhersteller habe bereits bei der Präsentation seiner Jahreszahlen dieses Jahr als eine Art Übergangsjahr bezeichnet. Im Fokus stehe bei BioNTech die Entwicklung neuer Produkte, vor allem für Therapien gegen Krebs. Es seien mehrere klinische Studien mit Zulassungspotenzial geplant, die in diesem und nächstem Jahr starten sollten. Auch werde am Aufbau einer Vertriebsorganisation für Onkologieprodukte gearbeitet, habe das Unternehmen angekündigt.Anleger setzen die Aktie auf ihre Watchlist und warten ein klares positives charttechnisches Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: