Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die ersten Container für die von BioNTech geplante Produktionsstätte für mRNA-Impfstoff kämen voraussichtlich im kommenden März in Ruanda an. Im Verlauf des Jahres 2024 solle dort die Produktion des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer in der Hauptstadt Kigali starten, habe das Unternehmen bei einem Besuch der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Kigali angekündigt.Dreyer habe sich am Sonntag in einer Hochschule unweit des BioNTech-Geländes in einer Sonderwirtschaftszone über das Projekt informiert. In Ruanda plane BioNTech seine erste Produktionsstätte in Afrika, weitere seien im Senegal und gegebenenfalls in Südafrika geplant. In Kürze solle auf dem Grundstück in Kigali das Fundament für eine Halle entstehen. In diese kämen dann die Container, sogenannte "BioNTainer". Sie seien das Herzstück der Anlage, dort werde letztlich der Impfstoff produziert.Im Dezember sollten die ersten Container auf dem See- oder Luftweg nach Afrika gebracht werden. Zunächst werde in Kigali mit zwei "BioNTainern" geplant, in denen dann pro Jahr 50 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs hergestellt werden könnten. Auf längere Sicht solle die Kapazität verdoppelt werden.Potenziell könnten in der Anlage in Zukunft auch mRNA-Impfstoffe gegen Tuberkulose oder Malaria produziert werden, BioNTech führe derzeit klinische Studien für die Entwicklung solcher Vakzine durch. Bis zum Start der Produktion des Covid-19-Impfstoffs 2024 wolle BioNTech in Kigali rund 100 Arbeitsplätze schaffen."Der Aktionär" bleibt für die Aktie nach wie vor bullish gestimmt (Stoppkurs: 100,00 Euro), so Thorsten Küfner. (Analyse vom 24.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: