BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Über BioNTech werde wieder gesprochen an der Börse. Das sei überfällig, meine das Gros der Analysten. Das Potenzial, das die Experten im Schnitt für die Aktie des Impfstoffherstellers ausrufen würden, sei enorm.Simon Baker, Analyst bei Redburn, sehe es wie die Mehrheit seiner Kollegen: BioNTech sei auf dem gegenwärtigen Niveau einfach zu günstig. Zehn der 17 von Bloomberg befragten Analysten sähen in der Aktie des Coronaimpfstoffherstellers einen Kauf.Lange Zeit sei BioNTech überbewertet, so Baker. "Doch jetzt, nach 80 Prozent Kursverlust seit August 2021, ist es genau umgekehrt. Das Pendel schwingt in die andere Richtung."Baker habe die Aktie vor wenigen Tagen von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 165 auf 170 Dollar angehoben.Im Schnitt sähen alle Analysten, die die BioNTech-Aktie covern würden, Luft bis 169,67 Dollar, das bedeute ein Potenzial von 53 Prozent.BioNTech sei zu tief gefallen, doch für eine nennenswerte Bewegung nach oben brauche es nicht nur eine, sondern mehrere positive News.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät die BioNTech-Aktie zu beobachten. (Analyse vom 25.05.2023)