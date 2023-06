Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Positive Studiendaten würden der Aktie von BioNTech zum Wochenschluss deutlichen Schwung verleihen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es derzeit 2,5 Prozent nach oben auf 99,20 Euro. Auf der ASCO-Jahrestagung, die derzeit stattfinde, hätten BioNTech und OncoC4 positive vorläufige Daten aus der laufenden Phase-1/2-Studie mit dem Anti-CTLA-4-Antikörperkandidaten BNT316/ONC-392 der beiden Unternehmen präsentiert.Bei der Studie würden Patienten mit metastasiertem, PD-(L)1-resistentem, nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom behandelt. Die vorläufigen Ergebnisse würden eine ermutigende klinische Anti-Tumor-Aktivität für BNT316/ONC-392 als Monotherapie in dieser schwer behandelbaren Patientenpopulation zeigen, sowie ein kontrollierbares Sicherheitsprofil, so BioNTech in einer Mitteilung."Patienten mit metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom haben mit einer 5-Jahres-Überlebensrate von nur neun Prozent eine sehr schlechte Prognose. Die neuen Daten unterstreichen das Potenzial von BNT316/ONC-392, einen neuen Behandlungsansatz für Patienten mit dieser Art von schwer behandelbaren Tumoren im fortgeschrittenen Stadium bieten zu können, indem wir uns CTLA-4 als effektive Zielstruktur zu Nutze machen. So wollen wir auch unser Portfolio zur Behandlung von Krebs weiter ausbauen", so Prof. Dr. Özlem Türeci, Chief Medical Officer und Mitgründerin von BioNTech."Unser Ziel ist es, die Entwicklung dieses Programms bei nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom in Richtung einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie zu beschleunigen und unsere Mission zu verwirklichen, indem wir für jeden Krebspatienten die optimale therapeutische Strategie bereitstellen wollen."Neueinsteiger warten ein klares positives charttechnisches Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.