Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Im Kampf gegen das Coronavirus wolle die europäische Arzneimittelagentur EMA am heutigen Donnerstag die Zulassung fortentwickelter Impfstoffe prüfen, die auf neuere Virusvarianten zugeschnitten seien.Bei dem Treffen des EMA-Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) gehe es um Anträge von BioNTech/Pfizer und des US-Unternehmens Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) auf Zulassung von Impfstoffen, die vor dem ursprünglichen Sars-CoV-2 und vor der Omikron-Sublinie BA.1 Schutz bieten sollten. In Deutschland würden diese Viren mittlerweile keine Rolle mehr spielen. Die Hoffnung sei aber, dass dieser Impfstoff auch gegen die aktuell kursierenden Omikron-Sublinien besser wirke. Die EU-Kommission wolle die Empfehlung der EMA möglicherweise sehr zeitnah annehmen.Bei den Corona-Impfungen plane der Bund für Anfang September den Start mit fortentwickelten Impfstoffen auch für neuere Virusvarianten. Vorbehaltlich der erwarteten EU-weiten Zulassung sollten in den beiden Wochen ab 5. September rund 14 Millionen Dosen von BioNTech/Pfizer und Moderna kommen, die an die Variante BA.1 angepasst seien. Das gehe aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervor.Positive News am heutigen Donnerstag dürften die Aktien von BioNTech und Moderna in jedem Fall stützen. Wichtig für den weiteren Kursverlauf dürften aber vor allem die weiteren Pipeline-Projekte sein. Hierzu würden in den nächsten Monaten einige News erwartet. DER AKTIONÄR bleibt für beide Werte optimistisch, favorisiert aber aufgrund der starken Onkologie-Pipeline die Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel. (Analyse vom 01.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link