Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

91,66 EUR +1,66% (26.10.2023, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,36 USD +2,22% (26.10.2023, 15:57)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (26.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech und Pfizer hätten am Donnerstag positive Ergebnisse einer Phase-1/2-Studie bekannt gegeben. In dieser sei die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität von mRNA-basierten Kombinationsimpfstoffkandidaten gegen Influenza und Covid-19 bei gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren untersucht worden.In der klinischen Studie seien die Impfstoffkandidaten mit einem zugelassenen Influenza-Impfstoff und dem von den Unternehmen entwickelten Omikron BA.4/BA.5-adaptierten bivalenten Covid-19-Impfstoff verglichen worden, die alle bei derselben Impfung verabreicht worden seien. Die Daten aus der Studie hätten gezeigt, dass die führenden Impfstoffformeln robuste Immunantworten gegen Influenza A, Influenza B und SARS-CoV-2 aufgewiesen hätten."Wir sind ermutigt von diesen frühen Ergebnissen unserer Phase-1/2-Studie zu unseren Kombinationsimpfstoffkandidaten gegen Influenza und Covid-19. Dieser Impfstoff hat das Potenzial, die Auswirkungen von zwei Atemwegserkrankungen mit einer einzigen Injektion zu reduzieren und die Immunisierungspraktiken für Anbieter, Patienten und Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt zu vereinfachen", habe Annaliesa Anderson, Senior Vice President und Leiterin der Impfstoffforschung und -entwicklung bei Pfizer, gesagt.mRNA-basierte Impfstoffe hätten gezeigt, dass sie robuste Antikörper- und T-Zell-Antworten auslösen könnten, so Anderson weiter. "Wir freuen uns darauf, mit der klinischen Phase 3 zu beginnen. Die heutigen Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels, eine breite Palette von Kombinationsimpfstoffen für Atemwegserkrankungen anzubieten", habe sie abschließend gesagt.Anleger bleiben dabei, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 26.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer.