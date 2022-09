Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Atemwegsinfektionen wie Covid-19 würden sich nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland derzeit zunehmend ausbreiten. "Der Infektionsdruck nimmt jetzt im Herbst in allen Altersgruppen der Allgemeinbevölkerung wieder deutlich zu", bilanziere das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Covid-19-Wochenbericht vom Donnerstagabend.Das RKI habe die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 466,0 angegeben. Das gehe aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben würden. Am Vortag habe der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 409,9 gelegen (Vorwoche: 294,7; Vormonat: 247,1).Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, würden sich am Freitag (10.00) in Berlin zur Corona-Lage im Herbst äußern wollen. Die offiziell gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland seien zuletzt deutlich gestiegen. Für die beginnende kältere Jahreszeit werde mit einer weiteren Zunahme gerechnet, wenn viele Aktivitäten wieder in Innenräumen stattfinden würden. Zur Vorbereitung auf den Herbst und Winter würden an diesem Samstag im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern in der EU Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz in Kraft treten, die bis 7. April 2023 wieder weitergehende Regeln zu Masken und Tests ermöglichen würden. Die Länder könnten sie nutzen und ausweiten. Auch zu Corona-Impfungen sei hierzulande wieder vermehrt aufgerufen worden.Derzeit befinde sich das Covid-19-Impfgeschehen allerdings auf dem bisher tiefsten Stand. Für BioNTech, der mit Abstand bedeutendste Impfstofflieferant in Deutschland, habe dies allerdings keine unmittelbaren Auswirkungen, die Lieferverträge stünden. Damit erhalte BioNTech weiter hohe Einnahmen, um die weitere Pipeline voranzutreiben. Und diese werde auch für die weitere Entwicklung der Aktie entscheidend sein. In den kommenden Monaten würden hier einige News erwartet.Mit Material von dpa-AFX