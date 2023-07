Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie trete derzeit weiter auf der Stelle. Newstechnisch sei es zuletzt aus dem Hauser der Mainzer Biotech-Gesellschaft recht ruhig geworden. Im Hintergrund würden die Arbeiten aber weiter auf Hochtouren laufen. So sei BioNTech mittlerweile beim Ausbau des Mainzer Stammsitzes ein weiteres Stück vorangekommen.Am Mittwoch dieser Woche sei Richtfest für ein neues Forschungsgebäude mit der Bezeichung "K2" auf dem Gelände einer früheren Kaserne in der Mainzer Oberstadt gefeiert worden. Vor vier Jahren bereits hätten die Planungen für das neue Gebäude begonnen, seit eineinhalb Jahren werde gebaut. Bis 2025 solle der Komplex fertiggestellt sein.Der operative Geschäftsführer von BioNTech, Sierk Poetting, habe dies als einen "weiteren Meilenstein für unsere Standortentwicklung" bezeichnet. Poetting habe erklärt, dass an dem Standort zeitweise der Bau einer neuen Produktionsstätte vorgesehen gewesen sei, nun solle es dort aber "Forschung pur" geben. Genauer gesagt, sollten dort Krebstherapien erforscht werden. Das Gebäude umfasse eine Fläche von 25.000 Quadratmetern.Dies habe zuletzt auch die britische Investmentbank HSBC gelobt. Sie habe BioNTech neu in die Bewertung aufgenommen. Das Rating laute "Buy", das Kursziel sähen die Briten bei 124,00 Dollar. BioNTech habe auf schwindende Nachfrage nach Covid-Impfstoffen schnell reagiert und den Fokus auf Immuntherapien der nächsten Generation gerichtet. Dank der Covid-Umsätze habe das Unternehmen genügend Mittel etwa für Zukäufe und die Produktentwicklung.Die Entwicklung der Pipeline werde für den weiteren Verlauf der BioNTech-Aktie entscheidend sein. Vorerst ist hier aber Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link