Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

119,40 EUR +0,04% (24.03.2023, 12:57)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

129,36 USD -0,02% (23.03.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe in der laufenden Woche erneut Federn lassen müssen. Belastet habe in dieser Woche unter anderem die Meldung, dass China seinen ersten selbstentwickelten mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen habe. Für Anleger richte sich nun der Blick auf die kommende Woche. Dann veröffentliche BioNTech seine Geschäftszahlen.Der chinesische Pharmakonzern CSPC habe in dieser Woche mitgeteilt, dass das von ihm entwickelte Vakzin von der zuständigen Aufsichtsbehörde Notfallzulassung erhalten habe. Demnach habe das Mittel in einer Studie als Auffrischungsimpfung eine hohe Wirksamkeit gezeigt. Weitere Details seien nicht bekannt geworden.In den vergangenen Monaten sei immer wieder die Hoffnung aufgekeimt, dass möglicherweise der mRNA-Impfstoff von BioNTech in China zugelassen werden könnte. China wolle aber wohl weiter nicht von ausländischen Firmen abhängig sein.In der kommenden Woche stehe derweil bei BioNTech ein wichtiger Termin an: die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022. Große Überraschungen seien hier allerdings nicht zu erwarten, da der US-Partner Pfizer, mit dem man sich die Einnahmen aus dem Corona-Impfstoff Comirnaty teile, bereits seine Zahlen und einen Ausblick veröffentlicht habe. Pfizer rechne damit, dass die Verkäufe für Comirnaty im laufenden Jahr um 58 Prozent sinken dürften.Anleger halten sich im Vorfeld der Zahlen zurück, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Am Donnerstag sei das Papier mit einem Minus von mehr als drei Prozent aus dem Handel gegangen. Aus charttechnischer Sicht sei die Verteidigung des Jahrestiefs 2022 bei 117,08 Dollar wichtig. (Analyse vom 24.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.