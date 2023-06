Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

101,35 EUR +0,25% (09.06.2023, 12:10)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

108,97 USD -0,40% (08.06.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Impfstoffhersteller BioNTech, Pfizer und Moderna würden sich einer neuen Klage gegenübersehen. Das Biotech-Unternehmen Promosome habe die Unternehmen verklagt. Der Vorwurf: Die Impfstoffriesen sollten bei der Entwicklung ihrer Corona-Impfstoffen Patente von Promosome verletzt haben. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters.Die drei Impfstoffhersteller hätten die von Promosome entwickelte Technologie kopiert, die es ermöglicht, mRNA in so kleinen Dosen herzustellen, dass sie sicher und wirksam in den Impfstoffen verwendet werden könne, habe es in der Begründung geheißen. Die Unternehmen hätten es »versäumt, Promosome für die Entwicklung einer bahnbrechenden Technologie das zu geben, was es verdient«, habe der Anwalt von Promosome am Dienstag bei der Klageeinreichung an einem Bundesgericht in San Diego mitgeteilt. Promosome verlange einen Anteil der Lizenzgebühren. Pfizer habe im vergangenen Jahr mit dem in Partnerschaft mit BioNTech entwickelten Impfstoff Comirnaty 37,8 Mrd. USD verdient, während Moderna mit seinem Impfstoff Spikevax 18,4 Mrd. USD verdient habe. Promosome führe in der Klageschrift an, sich zwischen 2013 und 2016 mit Moderna getroffen zu haben, um über eine Lizenzierung seiner Technologie zu sprechen. Zudem solle diese 2015 einem leitenden BioNTech-Wissenschaftler vorgestellt worden sein.Die Klage gliedere sich in eine Reihe von Patentstreitigkeiten zwischen Biotech-Unternehmen über die bei den Coronavirus-Impfstoffen verwendeten Technologie ein. Darutner ein Fall, den Moderna letztes Jahr in Massachusetts gegen Pfizer und seinen Partner BioNTech angestrengt habe. Im Dezember 2022 dann hätten BioNTech und Pfizer eine Art Gegenangriff gestartet und vor einem US-Gericht in Boston gegen Moderna geklagt.Auswirkungen auf die Aktien von BioNTech, Pfizer und Moderna habe die Klageeinreichung nicht. Derartige Klageeinreichungen seien im Biotech-Bereich nicht ungewöhnlich. Dass diese Aussicht auf Erfolg habe, ist eher unwahrscheinlich. Für die Aktien entscheidend sei der weitere Newsflow aus der Pipeline. Hier stünden im laufenden Jahr noch einige Nachrichten an. "Der Aktionär" favorisiere aus dem Trio weiter die Aktie von BioNTech. Die starke Pipeline sowie die Bewertung würden überzeugen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.