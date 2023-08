Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

109,05 EUR +7,44% (21.08.2023, 17:41)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

119,09 USD +7,91% (21.08.2023, 17:25)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.08.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Start in die neue Handelswoche würden die beiden Aktien der mRNA-Spezialisten Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) und BioNTech deutliche Zugewinne verzeichnen. Neben dem wieder stärker zunehmenden Newsflow rund um die Ausbreitung von Corona-Infektionen mit der "Eris"-Variante würden auch Nachrichten aus dem Weißen Haus in Washington für positive Impulse sorgen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters bereits am Sonntag einen Beamten aus dem Weißen Haus zitiert habe, plane die Biden-Administration, alle Amerikaner zu einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus in diesem Herbst aufzufordern, um einer neuen Welle von Infektionen entgegenzuwirken.Der Beamte habe demnach gesagt, dass die Centers for Disease Control and Prevention zwar einen Anstieg der Infektionen und Krankenhauseinweisungen aufgrund des Virus melden, die Gesamtzahlen jedoch niedrig bleiben würden.Bereits vergangenen Donnerstag habe Moderna mit einer Nachricht für Furore gesorgt. Laut dem Unternehmen würden vorläufige klinische Studiendaten bestätigen, dass der aktualisierte Covid-19-Impfstoff für die Impfsaison im Herbst 2023 einen signifikanten Anstieg der neutralisierenden Antikörper gegen die Varianten EG.5 - auch "Eris" genannt - und FL.1.5.1 aufweise. Diese Ergebnisse würden demnach darauf hindeuten, dass der aktualisierte Covid-19-Impfstoff von Moderna die erwarteten zirkulierenden Varianten von Covid-19 in der kommenden Impfsaison wirksam bekämpfen könne, heiße es weiter.Charttechnisch gebe die Aktie von BioNTech gegenüber Moderna derzeit ganz klar die bessere Figur ab. Erstmals seit dem Januar notiere das Papier in US-Dollar über dem GD100. Die nächsten Hürden seien nun das Mai-Hoch sowie die 200-Tage-Linie bei 129,86 Dollar. Im August sei die Aktie vor Kurzem erst auf ein neues 52-Wochen-Tief nach der Zahlenvorlage zum zweiten Quartal abgerutscht.Das Thema Corona gewinne (leider) wieder etwas mehr an Dynamik. Das spiegele sich in steigenden Notierungen bei den Aktien von Moderna (zur Stunde ein Plus von 7,1 Prozent) und insbesondere BioNTech (6,3 Prozent) wider. Die Mainzer Biotech-Schmiede erhalte gegenüber dem US-Pendant den Vorzug. Vor allem im Bereich der Onkologie sei das Potenzial für BioNTech enorm. Anleger sollten bei der BioNTech-Aktie Geduld mitbringen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: