Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

121,45 EUR +0,41% (14.03.2023, 10:37)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

129,77 USD +1,82% (13.03.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem zunächst schwachen Wochenstart habe sich die Aktie von BioNTech am Montag in die Pluszone vorarbeiten können. Am Ende habe das Papier 1,8 Prozent auf 1297,77 Dollar gewonnen. Auch am Dienstagmorgen präsentiere sich die Aktie freundlich. Derweil gebe das Unternehmen Gas, was sein Engagement in Afrika angehe.Mit der Ankunft der ersten Spezialcontainer in Ruanda rücke die Impfstoffproduktion des Mainzer Unternehmens BioNTech auf afrikanischem Boden wieder ein Stück näher. Sechs spezielle Schiffscontainer seien am Montag per Flugzeug in der Hauptstadt Kigali angekommen, wie BioNTech mitgeteilt habe.Dort seien sie von dem ruandischen Gesundheitsminister Sabin Nsanzimana und dem operativen Geschäftsführer von BioNTech, Sierk Poetting, in Empfang genommen worden. Die sechs Container würden auf einem BioNTech-Gelände in einer Sonderwirtschaftszone in Kigali in einer Halle einen sogenannten "BioNTainer" bilden, eine modulare Produktionseinheit. Eine zweite solche Einheit solle folgen. Der Produktionsstart erfolge indes frühestens im Verlauf des Jahres 2024.In den zwei "BioNTainern" könnten dann pro Jahr etwa 50 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer hergestellt werden. Potenziell könnten in der Anlage in Zukunft auch mRNA-Impfstoffe gegen Tuberkulose oder Malaria produziert werden. Neben dem Standort in Kigali plane BioNTech in Afrika weitere solche modularen Produktionsstätten im Senegal und gegebenenfalls in Südafrika.Der Malaria-Impfstoffkandidat BNT165 sei im Dezember 2022 in die klinische Erprobung gebracht worden. Der Tuberkulose-Impfstoffkandidat BNT164 werde voraussichtlich in Kürze in klinische Studien überführt werden.Derzeit heißt es für Anleger aber: Geduld bewahren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".(Analyse vom 14.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: