BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In den drei Jahrzehnten seit 1990 sei die Zahl der Krebsdiagnosen bei unter 50-Jährigen weltweit um fast 80% gestiegen. Die meisten der 2019 erfassten Fälle seien auf Brustkrebs entfallen, berichte eine internationale Forschungsgruppe im Fachblatt "BMJ Oncology". Die schnellste Zunahme binnen der drei Jahrzehnte sei demnach bei den Fallzahlen für Luftröhren- und Prostatakrebs verzeichnet worden.Gerade im Bereich Onkologie sei der Behandlungsbedarf enorm. Neue wirkungsvolle und möglichst nebenwirkungsarme Optionen wären wünschenswert. Ein Hoffnungsträger auf diesem Gebiet sei BioNTech und die mRNA-Technologie. Das Mainzer Unternehmen habe gleich mehrere Onkologie-Projekte in der Pipeline, darunter auch BNT112 gegen metastasierten, lokal begrenzten Prostatakrebs, BNT116 gegen bestimmte Arten des Lungenkarzinoms und BNT316 gegen platin-resistenten Eierstockkrebs.Die Einnahmen durch die Corona-Impfstoffe würden eine wichtige Basis für BioNTech darstellen, um die weitere Pipeline rasch voranzutreiben. Sollte es hier zu einer besser als erwarteten Absatzentwicklung kommen, dürfte dies die Aktie unterstützen. Langfristig seien jedoch positive Nachrichten aus der weiteren Pipeline von entscheidender Bedeutung, insbesondere aus dem angesprochenen Onkologie-Bereich. Aus charttechnischer Sicht wäre der möglichst rasche Sprung über die 200-Tage-Linie wichtig, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.