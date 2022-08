Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller hätten auch am Donnerstag weiter zulegen können. Besonders Moderna habe deutlich hinzugewinnen können. Das Papier sei mit einem Plus von mehr als vier Prozent auf 194,18 Dollar aus dem Handel gegangen. Damit sei ein großes Kaufsignal gelungen. Die Aktie von BioNTech habe am Ende 1,2 Prozent auf 180,44 Dollar gewonnen.Schon am Vortag hätten beide Werte kräftige Gewinne verzeichnet. Moderna habe am Mittwoch besser als erwartete Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Mit dem Kurssprung am Donnerstag sei dem Papier der Ausbruch über die obere Begrenzung des Seitwärtstrends gelungen und damit ein neues Kaufsignal. Die Aktie von BioNTech stehe kurz vor dem wichtigen Break.Unterstützung für die beiden Impfstoffhersteller komme auch aus Deutschland. Hierzulande sind die beiden Impfstoffhersteller die wichtigsten Lieferanten für Corona-Impfstoffe, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Robert-Koch-Institut (RKI) stelle in dieser Woche erneut die Bedeutung der Corona-Impfung heraus. Die Auffrischimpfung schütze auch in Omikron-Zeiten sehr effektiv vor schweren Verläufen, weshalb neben dem Beginn der Impfung bei Ungeimpften auch bei den bisher lediglich Grundimmunisierten Impflücken geschlossen werden müssten, schreibe ein RKI-Team im neuen Monatsbericht zu Covid-19-Impfungen.Nach dem bisherigen Tiefststand des Impfgeschehens im Juni seien im Juli mit gut einer Million erstmals wieder etwas mehr Impfungen als im Vormonat registriert worden. Dennoch: Den Experten zufolge müssten noch etwa 1,3 Million Menschen im Alter ab 60 Jahren und etwa 7,8 Millionen Menschen unter 60 Jahren, die lediglich grundimmunisiert seien, ihren Impfschutz mit mindestens einer Impfung auffrischen. Noch gar keine Impfung erhalten hätten rund 7,3 Millionen Erwachsene unter 60 Jahre und 1,9 Millionen ab 60. Laut aktuellem Monitoring mit Stand Anfang August seien gut 85 Prozent der erwachsenen Bevölkerung grundimmunisiert, gut 72 Prozent hätten eine erste Auffrischimpfung bekommen, knapp 10 Prozent eine zweite.In dieser Woche sei zudem der Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetzt vorgelegt worden, in dessen Zentrum das Tragen von FFP2- oder medizinischen Masken stehe. Geplant sei hier beispielsweise eine Regelung, Menschen von der Maskenpflicht in Restaurants oder bei Kultur- und Sportveranstaltungen zu befreien, wenn ihre Impfung nicht älter als drei Monate sei. Dies könnte die Nachfrage in Deutschland nach weiteren Impfungen erneut ankurbeln, wolle man nicht wieder eine Maske aufsetzen müssen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.