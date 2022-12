Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech gebe bei der Weiterentwicklung seiner Pipeline Gas. Wie das Unternehmen am heutigen Freitag gemeldet habe, beginne man mit einer klinischen Phase-1-Studie für BNT165. Ziel sei es, den ersten mRNA-basierten Impfstoff zur Prävention von Malaria zu entwickeln, der auf einem neuartigen Multi-Antigen-Impfstoffansatz basiere.BioNTech werde zunächst eine Reihe verschiedener mRNA-kodierter Antigene des Malaria-verursachenden Parasiten Plasmodium falciparum (P. falciparum) untersuchen, um einen Multi-Antigen-Impfstoffkandidaten auszuwählen, der anschließend in geplanten fortgeschrittenen klinischen Studien untersucht werden solle. In dieser ersten klinischen Studie (NCT05581641) solle die Sicherheit, Verträglichkeit und exploratorische Immunogenität des Impfstoffkandidaten BNT165b1 untersucht werden. BNT165b1 exprimiere bestimmte Bereiche des Circumsporozoit-Proteins (CSP) von P. falciparum.Im Zuge des BNT165-Programms würden weitere Impfstoff-Zielstrukturen für einen Multi-Antigen-Impfstoffkandidaten untersucht, der in einer späteren Phase der klinischen Entwicklung evaluiert werden solle, so BioNTech.Die Corona-Impfstoffe hätten BioNTech ordentlich Geld in die Kasse gespült. Die weitere Pipeline könne nun mit Hochdruck vorangetrieben werden. Könne BioNTech bei den anstehenden Studiennews überzeugen, dürften mittelfristig deutlich höhere Kurse möglich sein. Die BioNTech-Aktie habe sich zuletzt bereits wieder nach oben arbeiten können und notiere nun knapp unter dem wichtigen Widerstand in Form des Aprilhochs bei 189,07 Dollar.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 23.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link