Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

84,86 EUR +0,26% (14.02.2024, 13:07)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

90,58 USD -3,49% (13.02.2024)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (14.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei BioNTech sei es nachrichtentechnisch zuletzt ruhig geworden. Der Fokus des Unternehmens liege derzeit auf der Weiterentwicklung seiner Pipeline, insbesondere im Onkologie-Bereich. In den Schlagzeilen sei BioNTech aber immer wieder auch wegen möglicher Corona-Impfschäden. Erst heute sei wieder ein Fall vor Gericht verhandelt worden.Hier habe das Landgericht Frankfurt am Main die Klage einer Frau abgewiesen, die Schmerzensgeld in Höhe von 150.000 Euro gefordert habe. Nach der Impfung gegen das Corona-Virus habe sie einen Herzschaden erlitten, außerdem leide sie seither an Leistungseinbußen und Konzentrationsstörungen. Die zuständige Richterin habe ihre Entscheidung begründet, dass schädliche Wirkungen zwar nicht bewiesen werden müssten, bloße Spekulationen aber nicht genügen würden. Die Klägerin habe sowohl den zeitlichen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Schaden nicht ausreichend dargelegt und sie habe auch nicht belegt, dass vor der Impfung diese Beschwerden noch nicht bestanden hätten.Mittlerweile hätten sich sogar verschiedene Anwälte auf mögliche Impfstoffklagen spezialisiert - so auch der Düsseldorfer Anwalt Marco Rogert. Gegenüber der Welt sage er: "Insgesamt sind es 3.048 Mandanten. Nachdem die meisten bis heute vergebens auf Bescheide der Versorgungsämter und die vom Bundesgesundheitsminister in Aussicht gestellt Hilfe warten, möchten sie nun von den Herstellern der mRNA-Impfstoffe entschädigt werden."Was mögliche Schadensersatz-Zahlungen angehe, brauche sich BioNTech allerdings keine Sorgen machen. Bei der Corona-Impfstoffbeschaffung über die EU sei mit den Herstellern vereinbart worden, dass bei erfolgreichen Klagen nicht die Hersteller, sondern die jeweiligen Mitgliedstaaten - also die Steuerzahlen - die Kosten tragen würden. Auch die Prozesskosten würden in solchen Fällen auf die EU-Mitgliedsstaaten übergehen.Investierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 80,00 Euro dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.